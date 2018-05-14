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"Katar'ın Somali'ye desteği devam edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:36 | Son Güncelleme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani: "Somali'nin birliği istikrarı, egemenliği ve halkının refahı için desteğimiz devam edecek"

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Somali'nin farklı alanlarda karşı karşıya kaldığı zorluklarla mücadele edebilmesi için Katar'ın desteğinin süreceğini belirtti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Katar ziyareti çerçevesinde Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Doha'da bir araya geldi.

Fermacu, Somali'ye kalkınma ve insani alanda devam eden yardımlarından dolayı Şeyh Temim'e teşekkür etti.

Görüşmede Somali'nin birliği ve istikrarının güçlendirilmesi amacıyla terör ve aşırılıkla mücadele konularında gösterilen çaba, ekonomi, siyaset ve güvenlikle ilgili gelişmeler ele alındı.

İki liderin görüşmelerinin ardından iki ülke arasında sağlık alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Şeyh Temim görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Muhammed Abdullah Fermacu ile görüşmemde iki ülke arasında ortak iş birliğinin güçlendirilmesi konularına yoğunlaştık. Somali'nin birliği istikrarı, egemenliği ve halkının refahı için desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun Katar ziyareti pazar günü başlamıştı.

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