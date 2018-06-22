"Katarlı Müslümanların hac ve umreye gitmesi engelleniyor"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Katar İnsan Hakları Ulusal Komitesi Başkanı Ali bin Smaikh El-Merri, bazı Arap ülkelerinin ülkesine yönelik ablukasının Katar Hükümeti'ne etkisinin "sıfır" olmasına rağmen, Katar halkının hac ve umre gibi en temel ibadet haklarının engellendiğini belirtti.

El-Merri, AA muhabirine, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de ülkesiyle tüm diplomatik ilişkilerini keserek ekonomik abluka uygulamaya başlamasının ardından geçen bir yılı değerlendirdi.

Bu ülkelerin uluslararası topluma yanıltıcı bilgiler sunduğunu belirten Ali bin Smaikh El-Merri, şunları kaydetti:

"Ablukanın üzerinden geçen bir yılın ardından hükümetimize hiçbir şey olmadı. Ablukanın hükümetimize ekonomik olarak etkisinin sıfır olduğunu görüyoruz. Fakat bu ablukanın insanlara ve insan haklarına etkilerine bakınca pek çok ihlalin yapıldığını görüyoruz. Abluka sosyal hayatı derinden etkiledi."

El-Merri, ablukanın Katar aile yapısına ve sosyal hayata etkisinin büyük olduğunun ve Katarlıların insan hakları ihlallerine maruz kaldığının altını çizdi.