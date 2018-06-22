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"Katarlı Müslümanların hac ve umreye gitmesi engelleniyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 18:38 | Son Güncelleme

Katar İnsan Hakları Ulusal Komitesi Başkanı Ali bin Smaikh El-Merri: "Ablukanın hükümetimize ekonomik olarak etkisinin sıfır olduğunu görüyoruz" - "Fakat ablukanın insanlara ve insan haklarına etkilerine bakınca pek çok ihlalin yapıldığını görüyoruz" - "Katarlı Müslümanların Mekke ve Medine'ye giderek hac ve umre gibi dini vecibelerini yerine getirmelerine dahi izin verilmiyor"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Katar İnsan Hakları Ulusal Komitesi Başkanı Ali bin Smaikh El-Merri, bazı Arap ülkelerinin ülkesine yönelik ablukasının Katar Hükümeti'ne etkisinin "sıfır" olmasına rağmen, Katar halkının hac ve umre gibi en temel ibadet haklarının engellendiğini belirtti.

El-Merri, AA muhabirine, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de ülkesiyle tüm diplomatik ilişkilerini keserek ekonomik abluka uygulamaya başlamasının ardından geçen bir yılı değerlendirdi.

Bu ülkelerin uluslararası topluma yanıltıcı bilgiler sunduğunu belirten Ali bin Smaikh El-Merri, şunları kaydetti:

"Ablukanın üzerinden geçen bir yılın ardından hükümetimize hiçbir şey olmadı. Ablukanın hükümetimize ekonomik olarak etkisinin sıfır olduğunu görüyoruz. Fakat bu ablukanın insanlara ve insan haklarına etkilerine bakınca pek çok ihlalin yapıldığını görüyoruz. Abluka sosyal hayatı derinden etkiledi."

El-Merri, ablukanın Katar aile yapısına ve sosyal hayata etkisinin büyük olduğunun ve Katarlıların insan hakları ihlallerine maruz kaldığının altını çizdi.

Ablukayla birlikte Katarlı ailelerin parçalandığını vurgulayan Ali bin Smaikh El-Merri, "Katar'daki ailelere baktığınız zaman neredeyse hepsinin Suudi Arabistan'da akrabaları var. Ama onları ziyaret ederek görmeleri engelleniyor. Ayrıca, Katarlı Müslümanların Mekke ve Medine'ye giderek hac ve umre gibi dini vecibelerini yerine getirmelerine dahi izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

- "BM'ye başvurduk"

El-Merri, Katarlı Müslümanların hac ve umre gibi temel dini vazifelerini yerine getirmeleri için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörlerine başvuruda bulunduklarını aktardı.

Katar İnsan Hakları Ulusal Komitesi Başkanı El-Merri, ülkesi ve Türkiye arasında stratejik iş birliği olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez Bölgesi'nde krize yol açmıştı.

Kuveyt de her iki tarafı yakınlaştırmak için arabuluculuk çabası harcasa da şimdiye kadar bu konuda bir gelişme yaşanmadı.

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Katar İnsan Hakları Ulusal Komitesi Başkanı Ali bin Smaikh El-Me

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