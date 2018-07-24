HABER

Katarlı yetkililer Uluslararası Adalet Divanının kararından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 03:25 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Devlet İletişim Ofisi Müdürü Seyf bin Ahmed Al Sani, UAD kararını değerlendirdi

DOHA (AA) - Katarlı üst düzey yetkililer, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), "Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) abluka kararının uygulamasında Katar vatandaşlarına yönelik hak ihlali olduğu" yönündeki kararını memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter'dan yaptığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Karar, Katarlı ailelerin bir araya gelmesi, öğrencilerin eğitimlerini tamamlaması ve Katarlıların BAE yargısına başvurabilmelerini garanti altına alıyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Katar'ın, adaletin tecellisi için medeni yollara ve uluslararası hukuka başvurduğunu belirtti.

Devlet İletişim Ofisi Müdürü Seyf bin Ahmed Al Sani de söz konusu kararın, Katar vatandaşlarının sosyal ve ekonomik haklarını geri alabilmesi için uluslararası adli makamlar tarafından alınan tedbirlerin ilk aşaması olduğunu kaydetti.

Ofis Müdürü, Katar yönetiminin, adalet ve uluslararası hukuk yolunu kullanarak topraklarını ve vatandaşlarını korumaya devam edeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar yönetimi, BAE'nin Katarlılara karşı ayrımcı uygulamalara başvurduğu gerekçesiyle 11 Haziran'da Uluslararası Adalet Divanına şikayette bulunmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı dün, BAE'nin abluka kararının uygulamasında Katar vatandaşlarına yönelik hak ihlali olduğuna hükmetmişti.

PARTNERGökbakar Ailesi tatilde!Gökbakar Ailesi tatilde!
Ankara’da oto hırsızlarına 'Sembol-2' operasyonuAnkara’da oto hırsızlarına 'Sembol-2' operasyonu
Şimşekler geceyi gündüze çevirdiŞimşekler geceyi gündüze çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE Katar UAD

En Çok Okunan Haberler

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Mustafa Ceceli düğünde ortaya çıktı

Mustafa Ceceli düğünde ortaya çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara’da oto hırsızlarına 'Sembol-2' operasyonu

Ankara’da oto hırsızlarına 'Sembol-2' operasyonu

İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.