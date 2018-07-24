Katarlı yetkililer Uluslararası Adalet Divanının kararından memnun

DOHA (AA) - Katarlı üst düzey yetkililer, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), "Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) abluka kararının uygulamasında Katar vatandaşlarına yönelik hak ihlali olduğu" yönündeki kararını memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter'dan yaptığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Karar, Katarlı ailelerin bir araya gelmesi, öğrencilerin eğitimlerini tamamlaması ve Katarlıların BAE yargısına başvurabilmelerini garanti altına alıyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Katar'ın, adaletin tecellisi için medeni yollara ve uluslararası hukuka başvurduğunu belirtti.

Devlet İletişim Ofisi Müdürü Seyf bin Ahmed Al Sani de söz konusu kararın, Katar vatandaşlarının sosyal ve ekonomik haklarını geri alabilmesi için uluslararası adli makamlar tarafından alınan tedbirlerin ilk aşaması olduğunu kaydetti.

Ofis Müdürü, Katar yönetiminin, adalet ve uluslararası hukuk yolunu kullanarak topraklarını ve vatandaşlarını korumaya devam edeceğini vurguladı.