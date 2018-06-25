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Katarlılardan Erdoğan'a tebrik mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 05:08 | Son Güncelleme

Çok sayıda Katarlı sosyal paylaşım sitelerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti

DOHA (AA) - Katarlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde kazandığı başarıyı sosyal paylaşım sitelerindeki platformlarda kutladı.

Katarlılar, Türkiye'deki seçimlere yoğun ilgi gösterdi. Katar Emirinin kız kardeşi Şeyha El-Meyase bin Hamed Al Sani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk halkı, Erdoğan'ı seçiyor. Cumhurbaşkanını ve Türk halkını kutluyor ve onlara daha fazla ilerleme ve refah diliyoruz." ifadesini kullandı.

Katar Emirinin kardeşi Cuan bin Hamed Al Sani de "Türk halkının yeniden tarihi lideri Erdoğan'dan ve onun siyasi, ekonomik, toplumsal ve emniyetle ilgili projesinden yana seçim yaptığını, Katar halkının, Türk halkını bu başarıdan ötürü kutladığını" kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Bürosu Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, Erdoğan'ın tüm komplo ve entrikalara rağmen kazandığını dile getirdi.

Katar İstihbaratı'nda eski Tuğgeneral Şahin es-Suleyti, Erdoğan'ın İslam dünyasının liderliğine seçildiğini, onun zaferinin, İslam dünyasının halklarının zaferi olduğunu belirtti.

El-Vatan Gazetesi editörü Fehd el-Imadi, Erdoğan'ın başarısının, onun Müslümanların destekçisi, vefalı dostu ve müttefiki olarak sahip olduğu prestijin teyidi anlamına geldiğini ifade etti.

Katarlı entelektüel Muhammed el-Ahmeri, "İslami Baharın" her yere yayıldığını, Arap diktatörlüklerinin ise hayal kırıklığı, başarısızlık ve halkın güvensizliğinin acısını tattığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Katar

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