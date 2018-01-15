KatarTürkiye ekonomi ilişkileri

DOHA (AA) - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut liderliğindeki Türk heyeti, Katar'daki ekonomi kurumlarıyla bir dizi temaslarda bulundu.
Ermut başkanlığındaki heyet, Katar'ın başkenti Doha'da ekonomi kurumları ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, ilişkileri geliştirme yolları ve yatırım imkanlarını görüştü.
Heyet, resmi kurumlardan Katar Yatırım Birimi, Katar Para Merkezi, Katar İletişim Şirketi ile özel sektörden Katar İşadamları Birliği veAlfardan Group Döviz ile görüşmeler yaptı.
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar İşadamları Birliği Başkanı Faysal bin Kasım Al Sani, görüşmede Katarlı iş adamlarının Türkiye'deki yatırım fırsatları ve imkanların değerlendirilmesine önem verdiğini belirtti.
Faysal, Türk iş adamlarına da Katar'daki yatırım projelerini inceleme ve buradaki şirketlerle ortaklık kurma çağrısında bulundu.
Öte yandan TYDTA Başkanı Ermut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel vizyonu doğrultusunda Katarlı yatırımcıların Türkiye'deki önemli projelerde yatırımcı olabileceklerini, iki ülke arasındaki yakın ilişki ve karşılıklı diyaloğun Türkiye'de yatırıma dönüşebilecek önemli bir potansiyel barındırdığını düşünüyoruz." dedi.
Ermut, "Buraya her geldiğimizde ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza olan sevginin arttığını görüyoruz. Bu doğrultuda Katar'da Türkiye'nin yatırım ortamı, ajansımız hakkında farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kurulmuş Başbakanımıza doğrudan bağlı çalışan ajansımızın varlığı, özellikle bireysel yatırımcıların zaman zaman şahsi ilişkileri ile giriştikleri yatırımlarda yaşadıkları tatsız hikayelerin önüne geçmek için önemli." diye konuştu.
"Katarlı yatırımcılar için Türkiye'de güvenilir bir çözüm ortağı olduğumuz mesajını veriyoruz." diyen Ermut, "Ajansımızın varlığının ülkemizin yatırımcılara verdiği önemin bir göstergesi olarak çok pozitif karşılanması cesaret verici olsa da asıl amacımız tüm bu ilgi ve gayretlerin somut sonuçlar vermesi. Katar'ın ülkemizdeki yatırımlarının toplam değeri 5 milyar dolar civarında. Ama Katarlı yatırımcıların potansiyelinin bunun çok daha fazlası olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
İki gün süren ziyaret kapsamında bugün Doha'ya gelen Türk heyetinin yarın da temaslarına devam etmesi bekleniyor.
(AA)
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