Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,423953 -0,14 Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031532 -0,10 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,039316 -0,07 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,178149 -0,07 Deniz Port. OrtaVadeli Borç. Araç. Fonu 0,018982 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016650 -0,35 Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,170734 -0,18 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,229029 -0,12 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,009950 -0,03 Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,140643 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 39,054692 -1,62 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 17,790266 -1,56 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) 0,105247 -1,53 Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF 57,260409 -1,52 İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF 38,210960 -1,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon 15,544171 -0,92 Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,365424 -0,80 Halk Portföy Karma Fon 59,400662 -0,63 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,136378 -0,62 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,440327 -0,61 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,039189 -1,37 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,336706 -1,11 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 18,103147 -1,04 Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,042180 -1,00 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,034984 -0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

(AA)