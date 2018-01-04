HABER

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 14:45 | Son Güncelleme 49 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,423953 -0,14 Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031532 -0,10 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,039316 -0,07 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,178149 -0,07 Deniz Port. OrtaVadeli Borç. Araç. Fonu 0,018982 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016650 -0,35 Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,170734 -0,18 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,229029 -0,12 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,009950 -0,03 Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,140643 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 39,054692 -1,62 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 17,790266 -1,56 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) 0,105247 -1,53 Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF 57,260409 -1,52 İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF 38,210960 -1,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon 15,544171 -0,92 Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,365424 -0,80 Halk Portföy Karma Fon 59,400662 -0,63 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,136378 -0,62 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,440327 -0,61 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,039189 -1,37 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,336706 -1,11 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 18,103147 -1,04 Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,042180 -1,00 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,034984 -0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

Diyanet'in büyük tartışma yaratan sözlüğü artık yok!

Diyanet'in büyük tartışma yaratan sözlüğü artık yok!

Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.