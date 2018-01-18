Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018928 -7,20 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,108304 -0,27 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,343713 -0,27 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,929738 -0,22 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,041703 -0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016967 -0,19 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,613530 -0,15 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,012311 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018071 -1,14 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,686577 -0,95 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,055376 -0,84 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,032943 -0,44 Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 7,780251 -0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,047827 -0,25 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,418215 -0,21 Yapı Kredi Port. İkinci Değ. Fon 0,016690 -0,14 Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon 1,217182 -0,11 Teb Port. Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,678794 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,358166 -0,06 KT Portföy Birinci Katılım Fonu 1,248890 -0,05 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,014117 -0,04 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,275181 -0,04 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,018528 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
(AA)
İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay
Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?
NP: Erdoğan ABD ile köprüleri atar mı?
Sosyal medyadaki mesajıyla gündeme gelmişti... Adliye önünde birbirlerine girdiler
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması
Çanakkale'de çatı katından düşen işadamı öldü
Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...
CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz