Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018928 -7,20 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,108304 -0,27 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,343713 -0,27 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,929738 -0,22 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,041703 -0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,016967 -0,19 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,613530 -0,15 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,012311 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018071 -1,14 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,686577 -0,95 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,055376 -0,84 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,032943 -0,44 Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 7,780251 -0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,047827 -0,25 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,418215 -0,21 Yapı Kredi Port. İkinci Değ. Fon 0,016690 -0,14 Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon 1,217182 -0,11 Teb Port. Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,678794 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,358166 -0,06 KT Portföy Birinci Katılım Fonu 1,248890 -0,05 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,014117 -0,04 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,275181 -0,04 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,018528 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

