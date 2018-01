Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0245410,41Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu1,5396180,19Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0316650,17Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1073530,16TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu1,2778770,16Yatırım Fonları - Fon Sepeti FonlarıGaranti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF0,0180050,87Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu0,0162150,76Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu1,5471680,70Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu0,0120610,38Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu1,2287540,30Yatırım Fonları - Hisse Senedi FonlarıMarmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)0,0179071,54İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu0,0536481,38Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon44,0347640,92Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)7,5037280,80Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.0,0259300,73Yatırım Fonları - Karma ve Değişken FonGaranti Portföy Dördüncü Değ. Fon0,0208840,53Taaleri Portföy Değ. Fon0,5161040,34Qinvest Portföy Değişken Fon0,0374510,24TEB Portföy PY Değişken Özel Fon1,3773510,24Meksa portföy Birinci Değişken Fon0,0769650,22Yatırım Fonları - Katılım FonlarıAk Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu0,0138180,16Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu1,1585370,14Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0117510,06Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,0385000,05Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0223740,05Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler FonlarıBizim Portföy Altın Katılım BYF147,7732670,40Finans Portföy Altın BYF14,5772220,34Finans Portföy Gümüş BYF13,8794190,19Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0236410,06Fiba Portföy Altın F.0,0141110,06Yatırım Fonları - Para Piyasası FonlarıAk Portföy Para Piyasası Fonu0,0151960,04İş Portföy Para Piyasası Fonu188,9618750,04Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2046310,04Fiba Portföy Para Piy. F.0,0388990,04Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu4,0413630,04

