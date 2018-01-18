Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 370,9513 0,54 Şeker Port. Borç. Araç. Fonu 0,026723 0,07 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,309137 0,05 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,296231 0,05 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,421606 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) Hisse BYF 0,018686 1,13 Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,309764 0,87 Ak Portföy Odeabank Var. Yön. Fon Sepeti Özel Fonu 1,242964 0,85 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,329821 0,82 Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,153168 0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,060521 2,48 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119587 2,40 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 18,05188 2,37 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 39,59003 2,21 Şeker Port. Hisse Senedi Fonu (H. S. Y. F.) 0,494418 2,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Birinci Değ. Fon 15,70157 1,20 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,368828 1,11 Şeker Portföy Değ. Fon 0,025015 0,94 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,507038 0,85 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,805344 0,85 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,033784 1,03 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,042136 0,89 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,336538 0,85 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım Hiss Sen. F(HSYF) 0,039487 0,85 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,17080 0,79 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 151,6295 0,72 Finans Portföy Altın BYF 14,96813 0,70 Finans Portföy Gümüş BYF 13,99543 0,67 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,014521 0,17 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,024345 0,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,015272 0,04 ING Portföy Para Piyasası Fonu 66,36827 0,04 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,039092 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,205650 0,04 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 49,19654 0,04

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