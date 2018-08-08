Katil koç!

Olay ilçeye bağlı Süle Mahallesinde meydana geldi. Melihat Aytekin, küçük baş hayvanlarına yem vermek için evin bahçesindeki ağıla gitti. Aytekin beslediği 3 hayvana yem verirken iddiaya göre bir koçun saldırısına uğradı. Koçun boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Aytekin güçlükle sürünerek ağıldan çıkabildi. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen olayın ardından yaşlı kadın aldığı darbelerin acısıyla yatağa uzandı. Bu sırada fenalaşan Aytekin, baygınlık geçirdi.

ÖLMEDEN ÖNCE OLAYI ANLATTI



Bir süre sonra eve gelen aile bireyleri Melihat Aytekin'i baygın halde buldu. Koçun saldırısı sonucu yüzü ve vücudunun birçok yerinde şişlik ve morluklar oluşan Aytekin, başına gelenleri güçlükle anlatırken, hemen hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan ve vücudunda birçok kırıklar olduğu belirtilen Melihat Aytekin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK



Savcının incelemesinin ardından Aytekin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

