Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Ziya Y. ve avukatları ile öldürülen Ümmü İpek'in yakınları ve avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık Y., söyledikleriyle pes dedirtti. Cinayet zanlısı koca, "Eşimle boşandık ama ben onu çok seviyordum. Tekrar birlikte olmak için yalvardım. Cinayetten 2 gün önce yüz yüze konuştuk. Beni 3 yıldır aldattığını, şuanda da sevgilisi olduğunu söyledi. Hatta, 'gel sana sevgilimi göstereyim' dedi ve beni 2 gün sonrası için olayın olduğu durağa çağırdı. Ben durağa gittiğimde yanında bir adam vardı. Kahkaha atarak gülmeye başladı. Bende korkutmak amaçlı bıçağı aldım ve bir kez vurdum. Sonra yayla evimize gittik. Sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞ!

Eşini ölümle tehdit ettiği ve ifadelerinde çelişki olduğu iddialarına karşı çıkan Y., "Ben eşimi tehdit etmedim ama 'beni tehdit ediyor' diye şikayette bulundu. Yakalandığım gün verdiğim ifadede kendimde değildim. Çünkü, kendimi öldürmek istedim. Zirai ilaç içerek intihar etmek istedim fakat bir şey olmadı. O nedenle o gün ne dediğimi bilmiyordum. Bugünkü söylediklerim doğrudur. Çok pişmanım, sonuçta çocuklarımın annesiydi" ifadelerini kullandı.