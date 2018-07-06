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Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

Mersin'de boşandığı eşi Ümmü İpek'i bıçaklayarak öldüren Ziya Y.'nın (56), mahkemede anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Sanık, "Eşimle boşandık ama ben onu çok seviyordum. Beni 3 yıldır aldattığını, şuanda da sevgilisi olduğunu söyledi. Hatta, 'gel sana sevgilimi göstereyim' dedi. Çok pişmanım, sonuçta çocuklarımın annesiydi" diye kendini savundu

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Ziya Y. ve avukatları ile öldürülen Ümmü İpek'in yakınları ve avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık Y., söyledikleriyle pes dedirtti. Cinayet zanlısı koca, "Eşimle boşandık ama ben onu çok seviyordum. Tekrar birlikte olmak için yalvardım. Cinayetten 2 gün önce yüz yüze konuştuk. Beni 3 yıldır aldattığını, şuanda da sevgilisi olduğunu söyledi. Hatta, 'gel sana sevgilimi göstereyim' dedi ve beni 2 gün sonrası için olayın olduğu durağa çağırdı. Ben durağa gittiğimde yanında bir adam vardı. Kahkaha atarak gülmeye başladı. Bende korkutmak amaçlı bıçağı aldım ve bir kez vurdum. Sonra yayla evimize gittik. Sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞ!

Eşini ölümle tehdit ettiği ve ifadelerinde çelişki olduğu iddialarına karşı çıkan Y., "Ben eşimi tehdit etmedim ama 'beni tehdit ediyor' diye şikayette bulundu. Yakalandığım gün verdiğim ifadede kendimde değildim. Çünkü, kendimi öldürmek istedim. Zirai ilaç içerek intihar etmek istedim fakat bir şey olmadı. O nedenle o gün ne dediğimi bilmiyordum. Bugünkü söylediklerim doğrudur. Çok pişmanım, sonuçta çocuklarımın annesiydi" ifadelerini kullandı.

ACILI ANNE KONUŞTU

Öldürülen Ümmü İpek'in annesi Sevim İpek ise zanlıdan şikayetçi olduklarını belirterek, "Anlattığı her şey kesinlikle yalan. Seven insan boşanmadan önce eşi ameliyat oldu o zamanlar yanında dururdu. Boşanmadan 1.5 öncesine kadar kızıma çektirmediği kalmadı. Ben de duydum, kızımı sürekli tehdit ediyordu. Aldatma gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu iddialar kesinlikle yalan" şeklinde konuştu.

'EVE DÖNMEZSEN ÖLDÜRECEĞİM'

Ümmü İpek'in kızı Habibe M.'de, "Babam sürekli bana 'annen eve dönsün, dönmezse öldürürüm' diyordu. Olaydan bir gün önce bile ben onunla konuşmaya gittiğimde tehdit etti. 'Öldüreceğim' dedi" diye konuştu.

Görgü tanıklarından Adnan E. ise olay günü Ümmü İpek'in telefonla konuştuğunu ifade ederek, "3 arkadaş oturup iş yerine gitmek için servisi bekliyorduk. Zanlı bir anda geldi. Elinde bıçak olduğunu ben görmedim. Bir anda Ümmü'nün üzerine çullandı, neye uğradığımızı şaşırdık, şok olmuştuk" şeklinde konuştu.

Sanığın avukatları, Ümmü İpek'in 'hastane enfeksiyonu' sebebiyle hayatını kaybettiğini öne sürerek, ölüm sebebinin direk olarak bıçaklanmadan kaynaklanmadığını savundu. Sanığın delilleri karatma ve kaçma olasılığının bulunmadığını ifade eden avukatlar, zanlının tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Eylül 2018 tarihine ertelerken, zanlının tutukluluk halinin devamına karar verdi.

13 Eylül 2017'de tarihinde meydana gelen olayda, merkez Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde durak otobüs bekleyen Ümmü İpek, boşandığı eski eşi Ziya Y.'nin bıçaklı saldırısına uğramış, 10 yerinden bıçaklanan kadın, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde 43 gün sonra hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı esi koca ise 14 Eylül tarihinde saklandığı bir bağ evinde yakalanmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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Mersin cinayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Öldürülen kadın suçluymuş gibi başlık atmışsınız..adamın iftiralarını gerçek kabul etmişsiniz..böyle habercilik mi olur ?
KADINA GÜZEL DAVRANMAZSAN KENDİSİ ALTERNATİF ARAMAYA BAŞLAR
BENCEDE YALAN. İYİKİ NAMUS DEYİP İYİ HALDEN YIRTIYORLAR. KADIN KENDİNİ SAVUNAMIYOR YA ATSIN YALANLARI. ALLAH RAHMET EYLESİN. ADAMDA HAK ETTİĞİ CEZAYI ALIR İNŞALLAH.
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