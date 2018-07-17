Katil kocadan korkunç ifade! 'Gav... mıyım lan ben' deyip dehşet saçtı

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özgür Okumuş, eşini planlı şekilde öldürmek istemediği, sadece canını yakmak istediği savunmasını yaptı. Okumuş, eşini sevdiğini söylerken, araya giren Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz sanığa tepki gösterdi. Savcı İldeniz, sanığa, "Cinayeti tasarlayarak, soğukkanlı bir şekilde işledin. İbreti âlem olsun diye, herkesin içinde, delik deşik ettin kızı. İnfaz ettin. Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın" dedi.

Olay, Gazimağusa'da 18 Nisan 2017'de meydana geldi. Bir kafede kahvaltı yapan Özgür Okumuş ile Zonguldak Ereğlili eşi, üniversite öğrencisi Burcu Okumuş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Okumuş, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini, kovalayıp sokakta 5 kez bıçaklayarak öldürdü.

Bunun üzerine söz alan Özgür Okumuş da, "Eşimi planlı katletmedim. Plan yapsaydım çok daha iyisini yapardım. Burcu'yu hiç kuşkusuz sevgilisiyle birlikte öldürürdüm" karşılığını verdi.

SAVCI KIZDI

"Doğruları kasıtlı olarak söylemiyorsun. Gerçekleri gizliyorsun" diye sözlerini sürdüren Savcı İldeniz ise "Tasarladığın cinayeti işlemek için Burcu gelmeden önce, bıçağı mutfaktan aldın. Kahvaltıya bakmak için değil, bıçak almak için dümdüz mutfağa gittin. Operasyonel işlemini yaptın. Burcu'yu 5 bıçak darbesiyle öldürdün. Saçından kavradın, köşeye sıkıştırdın, 39 saniye boyunca bıçakladın. Bıçağı, bilerek hayati organlarına vurdun. Delik deşik ettin kızı. Niyetin öldürmek değilseydi, neden ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi vurdun? Çok kuvvetli vurdun. Öldürmekten başka bir şey murat etmedin. Burcu'yu 27 metre takip ettin. Fırsatın vardı bırakmadın. Soğukkanlı bir şekilde cinayeti işledin, maktule yaşam şansı vermedin. Ölüyor olduğundan emin olunca bıraktın. Burcu'yu infaz ettin" dedi.

Sanık Özgür Okumuş, savcının sözlerine karşılık, aldatıldığını öğrendiğimde evliliğe nokta koymak için Burcu'yu kahvaltıya davet ettiğini söyledi. "Yapacak başka bir şeyim yoktu. Ereğli'ye oğlumun yanına dönecektim. Burcu'ya kıyamazdım" diye devam eden Okumuş, "Ortada plan yoktu. Niyetim önce kahvaltı yapıp, sonra konuşmaktı. Burcu telefonu istedi. 'Neden?' dedim. 'Birinden haber bekliyorum, buradan sonra onun yanına gideceğim' dedi. Aklım sevgilisine gitti. Sinirlendim. Israr edince, 'Sevgilinin yanına mı gideceksin?' dedim. Güldü, hatta kahkaha attı" dedi.