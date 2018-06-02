Katil zanlısı Kuşadası'nda yakalandı (2)

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla aranan F.K.P.'nın dışında, cinayetle ilgili Ö.T. ve C. B. adlı zanlılar da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)

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