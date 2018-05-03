"Katılım bankacılığındaki farklar öne çıkarılmalı"

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ/HALE TÜRKEŞ - İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, insanların katılım bankaları ile diğer bankalar arasında belirgin bir fark göremediklerini belirterek, "Katılım bankacılığı alanındaki farkların öne çıkarılması adına daha iyi iletişim ve markalaşma önem arz ediyor." dedi. AA muhabirinin CIBAFI Global Forum 2018'de sorularını yanıtlayan Belatik, finans sektörünün bir bütün halinde geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin üç yabancı katılım bankasının faaliyet gösterdiği bir ülke olarak bu alandaki önemine değinen Belatik, Türkiye'nin potansiyelinin diğer ülkelere kıyasla çok daha fazla olduğunun altını çizdi. Türk bankacılık sektöründe katılım bankacılığı oranının yüzde 5'e çıktığını anımsatan Belatik, bu oranın kısa zamanda daha fazla artabileceğini söyledi. Belatik, hükümet politikasının bu alandaki yatırımları genişlettiğini kaydederek, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) katılım bankacılığı alanında düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Bu alandaki regülasyonlar çevre ülkeler için de önem arz ediyor." diye konuştu.

Bahreyn ve Bangladeş gibi ülkelerde İslami bankacılık altyapısı açısından tam bir ekosistem oluşturulduğunu aktaran Belatik, "Bu durum, sektörün gelişmesi açısından da çok önemli. Gerekli enstrümanlar sağlandığı takdirde sektör çok daha hızlı gelişebilir." yorumunu yaptı. Belatik, sermaye piyasası anlanında da çalışmalar yapılması gerektiğine işaret ederek, sukuk ve tekafülün geliştirilmesinin İslami finans alanında önem arz ettiğini anlattı. - "Halkın da bu konularda eğitilmesi lazım" CIBAFI Genel Sekreteri Belatik, insanların katılım bankaları ile diğer bankalar arasında belirgin bir fark göremediklerine dikkati çekerek, katılım bankacılığı alanında farkların öne çıkarılması adına daha iyi iletişim ve markalaşmanın önemli olduğunun altını çizdi. Katılım bankalarının iş modelinin çok farklı olduğuna değinen Belatik, "Katılım bankaları, ekonomiyle bağlantıları, sürdürülebilir gelişme hedefleri gibi konularda farklı özellikler arz ediyor. Bunlar çok önemli konular. Buradaki İslami finans sektöründen arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman onlara bu hususları daha çok ön plana çıkarmaları gerektiğini söylüyoruz. Bu alanda yapılması gereken çok şey var. Halkın da bu önemli konularda eğitilmesi lazım." şeklinde konuştu.