"KATİP" bursiyerlerinden AA'ya ziyaret

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı" (KATİP) katılımcılarından oluşan heyet Anadolu Ajansına (AA) ziyaret gerçekleştirdi.
Afganistan, Pakistan, Gine, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kamerun, Özbekistan, Ukrayna, Benin, Sırbistan, Kongo, Cibuti, Sudan, Yemen, Mısır, Moğolistan, Romanya ve Singapur'dan KATİP programı kapsamında Türkiye'de 10 aylık Türkçe öğrenimi bursu almaya hak kazanan 21 kamu görevlisi, diplomat, araştırmacı ve akademisyenin yer aldığı heyeti, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk ağırladı.
Öztürk, heyete AA'nın tarihi, kurumsal yapısı, uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.
AA'nın dünyadaki önemli haber ajanslarıyla rekabet halinde olduğunu belirten Öztürk, "Bugün itibarıyla 13 dilde her gün bin 650 haber yapıyoruz." dedi.
Öztürk, heyete haber yapılan dillerdeki internet sayfalarını tek tek göstererek mevcut uluslararası yapılanmanın işleyişiyle ilgili konuştu. AA'nın birçok platformda yayın yaptığını dile getiren Öztürk, "2020'ye kadar dünyadaki ilk 5 ajans arasına girmek istiyoruz. Buna gücümüz var." ifadesini kullandı.
Ajansın sektördeki yenilikleri yakından takip ettiğini kaydeden Öztürk, katılımcılara AA Haber Akademisi ve Savaş Muhabirliği Sertifika Programı hakkında da bilgi verdi.
Ziyaret, katılımcıların AA'nın yerel ve uluslararası yapılanması ve iş birlikleri hakkındaki sorularının ardından sona erdi.
- KATİP Programı
YTB tarafından yürütülen program ile ülkelerinde etkin olabilecek, gelecek vadeden yabancı uyruklu kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenlerin Türkçe öğrenmelerine yönelik 10 aylık burs programıyla bursiyerlerin Türkiye'yi yakından tanıması ve Türkiye ile sürdürülebilir bağlar kurması hedefleniyor.
Program, katılımcılara İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra bursiyerlerin Türkiye'yi yakından görme ve bu ülkede devamlı bağlar kurulmasına yönelik kültürel ve akademik faaliyetleri de içeriyor.
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