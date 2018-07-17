"KATİP" bursiyerlerinden AA'ya ziyaret

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı" (KATİP) katılımcılarından oluşan heyet Anadolu Ajansına (AA) ziyaret gerçekleştirdi.

Afganistan, Pakistan, Gine, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kamerun, Özbekistan, Ukrayna, Benin, Sırbistan, Kongo, Cibuti, Sudan, Yemen, Mısır, Moğolistan, Romanya ve Singapur'dan KATİP programı kapsamında Türkiye'de 10 aylık Türkçe öğrenimi bursu almaya hak kazanan 21 kamu görevlisi, diplomat, araştırmacı ve akademisyenin yer aldığı heyeti, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk ağırladı.

Öztürk, heyete AA'nın tarihi, kurumsal yapısı, uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

AA'nın dünyadaki önemli haber ajanslarıyla rekabet halinde olduğunu belirten Öztürk, "Bugün itibarıyla 13 dilde her gün bin 650 haber yapıyoruz." dedi.

Öztürk, heyete haber yapılan dillerdeki internet sayfalarını tek tek göstererek mevcut uluslararası yapılanmanın işleyişiyle ilgili konuştu. AA'nın birçok platformda yayın yaptığını dile getiren Öztürk, "2020'ye kadar dünyadaki ilk 5 ajans arasına girmek istiyoruz. Buna gücümüz var." ifadesini kullandı.