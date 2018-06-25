Katırdan düşen çiftçiyi sedyeyle 4 kilometre taşıdılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde katırdan düşerek yaralanan köylüyü itfaiye ve vatandaşlar kurtarırken, ekiplerce 4 kilometre sedye ile taşınan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlar köyünde Hüseyin Öğüt, sabah saatlerinde evden çıkarak yaklaşık 4 kilometre patika geçtikten sonra tarlasına geldi.
Tarlaya geldiği sırada bindiği katırın havlayan köpekten korkması üzerine dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden taşlık alana düşen Öğüt, yaralandı.
Öğüt'ün cep telefonu ile ailesine haber vermesinin ardından olay yerine Ereğli Belediyesi İtfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayı duyan köylüler ile yaklaşık 4 kilometre patika yol yürüyen ekipler, ulaştıkları Hüseyin Öğüt'e ilk müdahaleyi burada yaptı.
Sedyeye konulan Öğüt, köylüler ve ekiplerce taşınarak ambulansa getirildi.
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.
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