Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!

Ağrı Doğubayazıt İl Jandarma Komutanlığı, 6 Nisan 2018 tarihinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt mensuplarının katır ile silah ve patlayıcı madde taşıdığını tespit etti. Eylem hazırlığında olan teröristlerin o anları ise SİHA ile saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, kayalık alanda yürümekte zorlanan hayvanın kafasına ve ayaklarına saatlerce vurarak işkence yapıldığı, silah ve patlayıcıların boşaltılmasının ardından hayvanın bölgeden uzaklaştırıldığı yer aldı.
SİHA destekli yapılan operasyon neticesinde eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İHA
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