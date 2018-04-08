Katliam göz göre göre gelmiş! Hocaların çığlığı hiç duyulmamış!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 5 Nisan’da araştırma görevlisi Volkan Bayar tabancayla 4 akademisyeni öldürmüştü. Saldırganın katliamından önce bazı akademisyenlerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, YÖK Başkanlığı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektörlüklerine yaptıkları suç duyuruları, katliamın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Suç duyurusunda akademisyenlerin ölüm tehdidi aldığı anlatılmasına rağmen Bayar’la ilgili dosyaların tek tek kapandığı belirlendi.

FETÖ TETKÇİSİ Mİ?



Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, suç duyurusu dilekçesindeki “Volkan Bayar’ın fakültede ‘Kafamın tasını attırmasınlar her şey 24 kurşuna bakar’ diye bağırdığı duyumlarına sahibiz. Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Yücel odasına ikinci kapı açtırırken, Dekan Yardımcısı Fatih Bektaş ‘Odamı basarsa birinci kattan atlarım’ demektedir. BİMER ve CİMER’e bu şahısla ilgili yapılan şikâyetler üniversite yönetimince işleme alınmıyor. Bu durum üniversite yönetiminin bu şahsı FETÖ kumpasçısı olarak kullandığı izlenimi vermektedir. Bu kişinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yönetimi ile ilişkileri ve FETÖ tetikçisi olup olmadığı araştırılmalıdır” ifadeleri dikkat çekti.