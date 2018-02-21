HABER

Katliamı yapacağını önceden duyurmuş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 18:48 | Son Güncelleme

Canlı yayında katliam yapan cani olaydan önce 'Adımı herkes duyacak' şeklinde konuşmuş. Cani, daha önce genç kızı pompalı tüfekle de kaçırmaya kalkıştı.

Balıkesir'de, kızlarıyla evlenmesine izin vermeyen ailenin evini basarak av tüfeğiyle üç kişiyi öldürüp, dört kişiyi de yaralayan ve katliamı da sosyal medyadan yayınlayan Ali Saral'ın (26) olay öncesi “Bugüne kadar horlandım, bundan sonra adımı herkes duyacak” dediği ortaya çıktı.

Havran ilçesinde Ali Saral (26), önceki gece yanına av tüfeği alarak kızlarıyla evlenmesine izin vermedikleri için aralarında iki yıldır husumet bulunan ailenin Hüseyin Beşeler Mahallesi’ndeki evine giderek üç kişiyi öldüren, biri iki yaşındaki çocuk olmak üzere dört kişiyi de yaralayan Ali Saral’la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

bam

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralıBalıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

AKARYAKIT İSTASYONUNDA KATLİAMI SÖYLEDİ

Ali Saral’ın olay yerine giderken uğradığı akaryakıt istasyonundaki çalışanlara “Bugüne kadar horlandım bundan sonra adımı herkes duyacak” dediği, söz konusu adrese ilk etapta konuşmak amacıyla gittiğini söylediği ortaya çıktı.

Tutuklanan Ali Saral, ifadesinde, kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi’nde, Gülşen Çetinkaya’nın evine kendisine ait plakasız motosikletle gittiğini söyledi. Akşam saatlerinde gittiği evde Çetinkaya ile son kez konuşmak istediğini, karşılık bulamayınca kaçırmayı planladığını anlatan Saral, kızdan ve evdeki yakınlarından gelen tepki üzerine yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği iki tüfekle ateş açtığını itiraf etti.

Adana'da kız isteme katliamı: 6 ölüAdana'da kız isteme katliamı: 6 ölü

tip

DAHA ÖNCE POMPALI TÜFEKLE KAÇIRMAK İSTEDİ

Ali Saral’ın 10 ay önce Edremit ilçesinde, evlenmek istediği Gülşen Çetinkaya’yı pompalı tüfekle tehdit ederek kaçırma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Ailenin şikâyeti üzerine Saral’ın polis tarafından gözaltına alındığı belirlendi. Kız kaçırma girişiminden dolayı hakkında yasal işlem başlatılan ve mahkemeye çıkarılan Saral, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, Saral’ın Haziran 2017’de de Ağrı’da akrabalarının yanında bulunan Gülşen Çetinkaya ve ailesini rahatsız ettiği için hakkında bir kez daha işlem yapıldığı belirlendi.

3 YARALININ DURUMU CİDDİ

Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Gülşen Çetinkaya ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan kardeşi Yasin Çetinkaya ve yakını Bayram Eren'in hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Yaralılardan Murat Eren ise yarın taburcu edilecek.

AA-DHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
katliam Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Öğrenci yurdundaki skandal görüntü sonrası flaş gelişme

Öğrenci yurdundaki skandal görüntü sonrası flaş gelişme

Diziye böyle veda etti!

Diziye böyle veda etti!

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Şike yazışmaları WhatsApp’ta ortaya çıktı!

Şike yazışmaları WhatsApp’ta ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Bakan Kaya'nın avukatı: İsmail Küçükkaya suçunu itiraf etmiştir

Bakan Kaya'nın avukatı: İsmail Küçükkaya suçunu itiraf etmiştir

Olay yaratacak fetva!

Olay yaratacak fetva!

Ailenizde şehit var mı? MSB'nin kilitlenen sitesi yeniden açıldı

Ailenizde şehit var mı? MSB'nin kilitlenen sitesi yeniden açıldı

'Selvi'nin bahsettiği anketten Erdoğan ve Yıldırım'ın haberi yok'

'Selvi'nin bahsettiği anketten Erdoğan ve Yıldırım'ın haberi yok'

Okuyucu Yorumları 18 yorum
3 çocuk yetmez 5 tane yapin 10 tane yapin filistinli arkadaşım oldu egitim için türkiye de en iyi yaptigimiz şey çocuk ama hepsi cahil demişti EGITIMI OLMAYAN TOPLUMLAR BATMAYA MAHKÛMDUR.
evet çukur dizisi eşkiya dunya y hukumdar miydi neydi kurtlarin vadisi sevenler size söylüyorum sizler vatanim sensin gibi bu ülkenin bu yerlere gelirken yasadiklarini izlemeyin. diger dizileri izleyin. devam edin
Yıkık bir mikrop olarak hatırlanacaksın zavallı şey seni
merak etme içerde adını silerler
Allahindan bul
Mahlukat.
Adını lanetle hatırlayacağız
spiker ali bey diyor katile. kafanmi guzel spiker?
Mbesil !
Erdoğan hükümeti dindar nesil yetiştireceğim diyerek böyle nesil yetiştirdi,
Allah senin belanı versin ne istedin o insanlardan umarım adalet senin için içerde tecelli eder
cahil muhabir ALİ BEY diyor..elinide öpeydin be cahil
Çok açık söylüyorum, böylelerini ibreti alem için ya götürüp hayvanat bahçesinde aslanların önüne atacaksın çatır çutur parçalayacaklar, ya da halk meydanında diri diri yakacaksın. Çünkü kaç sene ise yatacak çıkınca yine birilerinin canını yakacak. Sanki o canları o vermiş gibi, cani herif.
beyni olmayan insan modeli sonucunu kestiremeden bir yola girmis ve beyinsiz bir sekilde öldürdügü insanlar dahil kendi hayatinida mahvetti... en agir cezayi alip hapiste curumesi lazim....
EFFERİM SAAAA ! SOKAKTA OLMAN İNSANLIK İÇİN ZARARLIYDI ! YASAL UYARI !!! EVLERİNİZİ KUM TORBALARIYLA TAHKİM EDİN KURŞUN GEÇİRMEZ YELEĞİNİZİ VE ÇELİK BAŞLIĞINIZI GİYMEDEN DIŞARI ÇIKMAYIN ! YANINIZA SİLAHINIZI VE MERMİNİZİ BOLACA ALIN HER AN AM PEŞİNDE KOŞAN Bİ SALAAN KURŞUNLARINA YA DA Bİ MAFİA ÇATIŞMASINDAKİ KURŞUNLARA HEDEF OLABİLİRSİNİZ KENDİNİZİ KORUYUN !
ali bey mi?
ne yazık ki son yıllarda dejenere edilen hukuk sayesinde ülkemiz suç işleme özgürlüğüne sahip bir ülke haline geldi...sadece düzene aykırı düşüncelerini açıklayanların hapishanelere doldurulduğu,hırsızların katillerin dolandırıcıların güven içinde yaşadıkları ve koruyup kollandıkları bir ülke olduk... mahkemeler adeta gerçek suçluları serbest bırakma yarışına girmiş gibi akılara durgunluk veren kararların altına imza atmaya utanmayan .vicdansız,talimatla hareket eden hukukçu garabelerin işgali altında.. bu cani de takım elbiseyle duruşmaya çıkar... ve yırtar
sahi bunun adı neydi :)
Diğer Haberler
Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Samsun'dan PÖH timi, 'Zeytin Dalı Harekatı' için uğurlandı

Samsun'dan PÖH timi, 'Zeytin Dalı Harekatı' için uğurlandı

Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

Kaman ilçesinde ’pazar yeri’ anlaşmazlığı

Kaman ilçesinde ’pazar yeri’ anlaşmazlığı

Gümüşhane’de ’Kazakistan ve Ahmet Yesevi’ konulu konferans düzenlendi

Gümüşhane’de ’Kazakistan ve Ahmet Yesevi’ konulu konferans düzenlendi

(Düzeltme) Rektör Durmuş, Ankara’da konferansa katıldı

(Düzeltme) Rektör Durmuş, Ankara’da konferansa katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.