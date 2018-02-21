Katliamı yapacağını önceden duyurmuş!

Balıkesir'de, kızlarıyla evlenmesine izin vermeyen ailenin evini basarak av tüfeğiyle üç kişiyi öldürüp, dört kişiyi de yaralayan ve katliamı da sosyal medyadan yayınlayan Ali Saral'ın (26) olay öncesi “Bugüne kadar horlandım, bundan sonra adımı herkes duyacak” dediği ortaya çıktı.

Havran ilçesinde Ali Saral (26), önceki gece yanına av tüfeği alarak kızlarıyla evlenmesine izin vermedikleri için aralarında iki yıldır husumet bulunan ailenin Hüseyin Beşeler Mahallesi’ndeki evine giderek üç kişiyi öldüren, biri iki yaşındaki çocuk olmak üzere dört kişiyi de yaralayan Ali Saral’la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA KATLİAMI SÖYLEDİ

Ali Saral’ın olay yerine giderken uğradığı akaryakıt istasyonundaki çalışanlara “Bugüne kadar horlandım bundan sonra adımı herkes duyacak” dediği, söz konusu adrese ilk etapta konuşmak amacıyla gittiğini söylediği ortaya çıktı.

Tutuklanan Ali Saral, ifadesinde, kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi’nde, Gülşen Çetinkaya’nın evine kendisine ait plakasız motosikletle gittiğini söyledi. Akşam saatlerinde gittiği evde Çetinkaya ile son kez konuşmak istediğini, karşılık bulamayınca kaçırmayı planladığını anlatan Saral, kızdan ve evdeki yakınlarından gelen tepki üzerine yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği iki tüfekle ateş açtığını itiraf etti.