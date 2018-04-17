Katmerciler'den yeni sipariş açıklaması:

İSTANBUL (AA) - Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 2 milyon 60 bin avro tutarında muhtelif ekipman tedarikine dönük sözleşme imzalandığı belirtildi.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 2 milyon 60 bin avro tutarında muhtelif ekipman tedarikine dönük sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu teslimatlar, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir." denildi.