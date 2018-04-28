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Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinden başlayıp bir ucu Van'ın Çatak ilçesine kadar uzanan Kato Dağı eteklerinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği

Orhan AŞAN-Hüdayi GÜMÜŞ/VAN,(DHA) - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinden başlayıp bir ucu Van'ın Çatak ilçesine kadar uzanan Kato Dağı eteklerinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Kaymakamlık ve belediye tarafından 3 bin uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar kurulan oyun parkında gönüllerince eğlendi. Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz" dedi.
Çatak ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kıyıcak Mahallesi'nde kaymakamlık ve belediye tarafından kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenen çocuklara kaymakamlık sürpriz bir ziyarette bulunarak, 3 bin uçurtma dağıttı. Kıyıcak ve çevre mahallelerden gelen yüzlerce çocuk oyun parkında oynayarak, güzel bir gün geçirdi. Kurum amirleri, askerler, güvenlik korucuları ve öğretmenler uçurtma şenliğinde, Kato Dağı eteklerinde çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Şenliğe katılan çocuklar, güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.
'CENNETİMİZİ BULDUK'
Etkinlikle Kato Dağı eteklerinde keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen, Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz" dedi. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu söyleyen Küçükgenç, şöyle konuştu:
"Böyle fırsatlar birçok çocuğun eline geçemezken, buraya şişme oyun grupları ve uçurtmalar getirildi. Hem çocuklar hem de veliler bu etkinliğe katıldı. Çok büyük bir farkındalık yaratıldı."
Kıyıcak İlkokulu Müdürü Sultan Didem Gök ise, Kato Dağı eteklerinde artık çiçeklerin açtığını söyleyerek, "Buraya öğretmen olarak atandığımızda bize 'oralarda ne yapaçaksınız, büyük zorluklar çekeçeksiniz' denildi. Biz burada cennetimizi bulduk. Kato Dağı'nın eteklerinde artık çiçekler açıyor. Çocuklarımız mutlu ve dolayısıyla bizde çok mutluyuz. Bugün çocuklarımız oyun parkıyla tanıştı. Ardından uçurtmalar dağıtıldı. Biz burada yeni bir dünya kurmaya başladık. Yeni dünyamızda inşallah daha güzel şeyler olacak" dedi.
'ÇOCUKLARI ÇATIŞMALARDAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Bölgedeki çocukların yıllarca kurşun sesleriyle yaşadığını anlatan Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Babur, şöyle konuştu:
"Çatak Kaymakamlığı ve belediyesi olarak bugün burada çocuklarımız için uçurtma şenliği düzenledik. Bu çocuklar yıllarca bu bölgede kurşun sesleriyle yani çatışmalarla büyüdü. Biz bu anlayışı değiştirmek istiyoruz. Bu tür etkinlikleri artırarak bu tabloyu yıkmak için çabalıyoruz. Daha önce Kato Dağı'nda kurşunlar ve silahlar çatışırken, şu an uçurtmalar uçuyor. Bu sayede çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamaya çabalıyoruz. Çocuklarımızı silahlardan ve çatışmalardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliğiKato Dağı eteklerinde uçurtma şenliğiKato Dağı eteklerinde uçurtma şenliğiKato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği

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