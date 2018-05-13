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Kato Dağı'nda askerlerden duygu yüklü 'anneler günü' videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 16:08 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından "Kato Dağı’nda Anneler Günü" başlığı ile bir video yayınladı.  "Anne sevgisi, Kato'nun buzlarını eritti.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından "Kato Dağı’nda Anneler Günü" başlığı ile bir video yayınladı.

"Anne sevgisi, Kato'nun buzlarını eritti. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin #AnnelerGünü kutlu olsun." mesajı ile yayınlanan video izleyenrleri duygulandırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yayınlanan video

ANKARA (DHA)

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