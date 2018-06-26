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Kato Dağı'nda görülen böcek larvası şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:47 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda görülen Caddis sineği (Trichoptera) adlı böceğin larvası, görenleri şaşırttı.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda görülen Caddis sineği (Trichoptera) adlı böceğin larvası, görenleri şaşırttı.

Beytüşşebap'ın Kato Dağı'nda güvenlik korucuları tarafından caddis sineği (Trichoptera) adlı böceğin larvası cep telefonuyla görüntülendi. Oklu, ağaç kabuğuna benzer kabuk bağlayan böcek larvasının, sürünürken kafasını ileri-geri hareket ettirdiği tespit edildi. Böcek larvasını, görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, görüntülenen canlının 'Trichoptera' adı verilen böcek larvası olduğunu belirterek, "Trichoptera'nın Türkiye'de 22 familyaya ait, 69 cinse mensup, 386 tür ve 25 alt türünün bulunduğu tespit edilmiştir. Trichoptera larvası her tip tatlı su, hatta acı su habitatında bile bulunur. Fakat, özellikle ırmak ve derelerde boldur. 'Trichoptera' larvaları çeşitli beslenme ekolojilerini sergiler. Buna dökülmüş yaprak yığınlarını parçalayanlar, ince organik parçacıkları toplayanlar, alg hücrelerini emenler, yüzeyleri kazıyanlar, suda asılı yiyecekleri süzerek alanlar, diğer sucul omurgasızları avlayanlar veya yeşil bitki veya alglerle beslenenler dahildir. 'Trichoptera' bu çeşitli beslenme davranışları doğrultusunda, sucul ekosistemler içinde besin dinamikleri ve enerji akışı için temel canlılardan biridir" dedi.

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