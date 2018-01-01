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Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 00:38 | Son Güncelleme 2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018’i Kato Dağı’nda askerlerle karşılıyor. Bakan Soylu, birlikteki asker ve güvenlik korucularını sanatçı Yusuf Güney ve milli futbolcu Burak Yılmaz’la görüştürdü.

Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını 19 Nisan’dan bu yana terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonun sürdüğü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı’nda geçiriyor. Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığında asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Soylu, burada sanatçı Yusuf Güney ve milli futbolcu Burak Yılmaz’la görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Soylu, 10 Ocak’ta Şırnak Çakırsöğüt’te konser verecek olan Güney’i tebrik etti.

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Yusuf Güney yılbaşı Burak Yılmaz Süleyman Soylu Kato Dağı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
sayın süleyman soylu adam gibi adamsın lafın sözün bir gerçek bi siyasetçisin allah seni ve senin gibi vatan sevadalısı olanları yardımcısı olsun dik durun eğilmeyin bu millet sizinle
Anasıyla babasıyla görüştür bı iş yapacaksan
@extrader Herhalde askerlik yapmamışsın sen çok belli merak etme telefon bile serbest oldu şimdikilere biz yasak zamanı bile kullandık abicim büyüğünce askere gidince anlarsın dediklerimi ama sen bunları şimdiden kafana takma daha çok uzun var önünde. Burada şahıslar önemli değil görevleri önemli verilen mesaj Devlet ve Millet sizinle o kafana bunu sok.
Bu ne şimdi.!?
GİDER AYAK
@x045 o dertle gitmede
at eti yedirdiniz adamlara, zehirlediniz olsun bak burak yılmaz
işiniz gücünüz reklam !! zerre samimi gelmiyorsunuz .
Bir zamanlar zerrabin arkasında durup şimdi küfür ettığiniz gibi olmasın sayin troller kimseye iyi veya kötü demeyin sonra arşivden biseyler çıkar pişman olmayın
Allah önce sana sonrada tüm güvenlik güçlerine güç kuvvet versin..İnşallah terörün sonu gelmek üzere..Allah tüm teröristleri ve siyasetçi kılığındaki terör destekçilerini ve emperyalist uşaklarını kahretsin..
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