Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını 19 Nisan’dan bu yana terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonun sürdüğü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı’nda geçiriyor. Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığında asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Soylu, burada sanatçı Yusuf Güney ve milli futbolcu Burak Yılmaz’la görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Soylu, 10 Ocak’ta Şırnak Çakırsöğüt’te konser verecek olan Güney’i tebrik etti.