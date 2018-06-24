Katolik Süryani Patrik Genel Vekili Çanlı'dan Erdoğan'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Katolik Süryani Patrik Genel Vekili Orhan Çanlı, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre elde ettiği başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Çanlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Ülkemiz bugün yapılan seçimlerde özgür ve demokratik bir şekilde yüce milletimizin iradesi ile dünyaya örnek bir ülke olduğumuzu bir kez daha gösterdi." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en içten dileklerle kutladığını belirten Çanlı, "Yüce Rabb'imizden sağlık ve başarılarınızın devamını dilerim. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım. Hayır dualarımla." ifadelerini kullandı.

