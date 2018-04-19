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KATSO Başkanlığına Fındıkoğlu seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:58 | Son Güncelleme

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) meslek komiteleri başkan ve başkan vekilliği seçimleri yapıldı.

KATSO Başkanlığına Fındıkoğlu seçildi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) meslek komiteleri başkan ve başkan vekilliği seçimleri yapıldı. Buna göre KATSO Başkanlığına Oğuz Fındıkoğlu seçildi.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası meslek komiteleri başkan ve başkan vekilliği seçimleri tamamlandı. Buna göre KATSO Başkanlığı seçilen Oğuz Fındıkoğlu, meslek komitesi üyeleri ile bir araya geldi.
Demokratik bir seçim ile göreve geldikten sonra seçim sürecinde üyelerden gelen taleplerin ve üyelere sunulan beyanların yükünün omuzlarında hissedilmeye başlandığını söyleyen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, görev süresi boyunca karşılaşacakları her türlü sorunu birlikte aşacaklarını inancına her zaman inandıklarını ifade etti. Fındıkoğlu, “Meslek komitelerimizi olabildiğince sık aralıklar ile toplayarak, meslek gruplarından çıkan kararları birlikte takip edeceğiz, birlikte çözeceğiz. Bu gayrete olan inancımla, birazdan aranızdan seçilecek meslek komitesi başkan ve başkan yardımcıları ile üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum. İlimize, bölgemize ve ülkemize fayda sağlayacak olan her düşüncenin, her fikrin ve projenin destekçisi olacağımızın da huzurlarınızda sözünü veriyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Disiplin Kurulu arasında oylama yapılarak, başkan ve başkan yardımcısı seçimleri yapıldı. Yapılan seçimlerde 1. Meslek Grubu Başkanı İsmail Semerci, Başkan Yardımcısı Mehmet Burhan Küten, 2. Meslek Grubu Başkanı Timur Sabırlar, Başkan Yardımcısı Zeki Sadioğlu, 3. Meslek Grubu Başkanı Enüs Koç, Başkan Yardımcısı Osman Şahin, 4. Meslek Grubu Başkanı Kadir Yalçın, Başkan Yardımcısı Ahmet Namlı, 5. Meslek Grubu Başkanı Niyazi Yaylacıoğlu, Başkan Yardımcısı Ömer Ataulusoy, 6. Meslek Grubu Başkanı Nihat Altın, Başkan Yardımcısı Hasan Güneyli, 7. Meslek Grubu Başkanı Sebahattin Sipahioğlu, Başkan Yardımcısı Alp Ercan Karakaş, 8. Meslek Grubu Başkanı Oğuzhan Şekeroğlu, Başkan Yardımcısı İlker Yardımcı, 9. Meslek Grubu Başkanı Nihat Baltacı, Başkan Yardımcısı Necmi Ünlü, 10. Meslek Grubu Başkanı Şenol Kızılabdullah, Başkan Yardımcısı Vecdi Tatlı, Disiplin Kurulu Başkanı ise Mustafa Gün oldu.

KATSO Başkanlığına Fındıkoğlu seçildi

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