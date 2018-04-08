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KATSO’nun yeni Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) organ seçimlerinde 10 meslek grubunun 8 tanesini alarak başarı gösteren İş adamı Ertuğrul Alibeyoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde 23 delegenin 21 tanesini alarak Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KATSO) yeni başkanı oldu.Çiçeği burnunda yeni Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu “Bugün yapılan Kars TSO seçimlerinde şahsıma ve seçilen tüm arkadaşlarıma destek olan, bizi bu göreve layık gören tüm Kars halkına ve Kars iş adamlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

KATSO’nun yeni Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) organ seçimlerinde 10 meslek grubunun 8 tanesini alarak başarı gösteren İş adamı Ertuğrul Alibeyoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde 23 delegenin 21 tanesini alarak Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KATSO) yeni başkanı oldu.
Çiçeği burnunda yeni Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu “Bugün yapılan Kars TSO seçimlerinde şahsıma ve seçilen tüm arkadaşlarıma destek olan, bizi bu göreve layık gören tüm Kars halkına ve Kars iş adamlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yeni dönemin şehrimize ve iş adamlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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