KAÜ'deki FETÖ sanıkları hakim karşısında

Kimlik tespitlerinin ardından savunması alınan sanıklardan Murat Akbay, örgütle herhangi bir bağının olmadığını, örgütün gazete ve dergilerine aboneliğinin bulunmadığını ifade ederek, "Üniversite yıllarında dini sohbet adı altında herhangi bir toplantıya çağrılmadım. Faikbey Caddesi'nde bir berber, tıraş olduğumda dini sohbet adı altında bir eve çağırdı, fakat itibar etmediğim için teklifini kabul etmedim." ifadesini kullandı.

Aynı üniversitede görevli iken ihraç edilen diğer akademisyenlerden tutuklu yargılanan Ayşenur Yeksan bulunduğu Elazığ T Tipi Cezaevinden, Sergülen Aydın ise Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan KAÜ'de görevli eski akademisyenler Ali Kaya, Emrah İnalpolat, Murat Akbay, Onur Topaloğu, Şener Uludağ, Yunus Yılmaz'ın yanı sıra üniversite öğrencileri Sergen Çelik ve Mustafa Yaylacık ile memur İrfan Vural salonda hazır bulundu.

Akbay, "ByLock ve Eagle programlarını ilk defa 15 Temmuz darbe girişiminden sonra basından duydum. Bu programları hiçbir zaman telefonuma yüklemedim. Hattımın IP numaralarını örgüt kullanmış olabilir. Ben hiçbir şekilde bu programları kullanmadım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Bu yapılanmanın Kars ve üniversite ayağıyla ilgili bilgim yok." dedi.

Sanıklardan KAÜ öğrencisi Mustafa Yaylacık ise kaldığı apart otelde sıkıntı yaşayınca ve kalacak başka yer bulamayınca FETÖ/PDY'nin yurduna başvurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"ByLock programını hatırladığım kadarıyla 2014 aralık ayında 'Murat' kod adlı kişi bluetooth üzerinden gönderdi. Kullanıcı adını veya şifreyi Murat oluşturdu. 2-3 ay kullanıp programı sildim. Murat bana ders çalıştırmak için 4-5 lise öğrencisi vermişti. ByLock üzerinden mesajlaşarak bu öğrencilerin ders çalıştırılması, Kuran okunması gibi hususları anlattı, başka bir şey konuşmadık."

Diğer sanıklar da suçlamaları reddedip savunmalarında tahliye talebinde bulundu.