Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi açıldı

İSTANBUL,(DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi Engelliler Haftası?nda Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi?ni açtı.
Beylikdüzü Belediyesi, hayırsever vatandaşlar ve gönüllülerin katkılarıyla kurduğu Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi?ni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu?nun katılımıyla hizmete açtı. Toplumun önemli bir kısmını oluşturan özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yardım elini uzatan Beylikdüzü Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası?nda anlamlı bir açılış gerçekleştirdi. Belediye tarafından özel gereksinimli bireylere hizmet vermek ve bu bireylerin ailelerinin nefes alabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi engelli bireylerin sosyalleşmesini sağlayacak.
?ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ İLE ANNELERİMİZ KENDİLERİNE ZAMAN AYIRACAK?
Tüm annelerin gününü kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünyada özel çocukları yetiştiren, onları sürekli korumak zorunda olan ve gelişimlerine katkı sunan çok özel anneler var. onları hissetmek ve onların yerine geçmek çok zor. Engelli çocuk yetiştiren annelerin hayatlarından kendilerine ayıracak tek bir saatleri yok. Burada da bu annelerimize bu engelli merkezimizde izin vereceğiz. Hayatlarında kendilerine zaman ayırmaları için onlara bir tatil anı sunacağız? dedi.
?ÇOCUKLARIMIZI BURAYA GÜVENLE EMANET EDECEĞİZ?
Otizmli Yusuf Şan?ın annesi Halime Şan ise, "Çocuklarımızı buraya emanet edip, biz de dışarıdaki işlerimizi daha rahat ve kolay halletmiş olacağız. Kendimize daha çok zaman ayıracağız. Çünkü gerçekten çok zor. Burayı açan hayırseverlere ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bir de Anneler Günü?nde açılışının olması bizi sevindirdi" diye konuştu.
Otizmli Yusuf Şan?ın Babası da, "Buranın açılması annelerimize güzel bir bonus oldu. Çocuklarımızı güvenle emanet edebileceğimiz güzel bir yer oldu. Çok teşekkür ederiz ve çok mutluyuz? ifadelerini kullandı.
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