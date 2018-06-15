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Kavga ihbarına gelen askerlere kutlama sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yapan askerler, kavga ihbarı için gittikleri köyde, Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan sürpriz kutlamayla karşılandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı bir köyde yaşayan gençler, kavga ihbarı ile köye çağırdıkları jandarma ekibine kutlama sürprizi yaptı.

İlçeye bağlı Çağırkan köyünde yaşayan gençler, köyde kavga olduğunu belirterek Kaman İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere ihbarda bulundu.

Mobil ekiple köyle gelen askerler, kabalık vatandaş ve araçları görünce müdahale etmeye gittiği sırada sürprizle karşılaştı. Gençler, askerlerin Ramazan Bayramı ve Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Askerlere üzerinde "Jandarma Teşkilatının 179. Kuruluş Yılı kutlu olsun ve iyi bayramlar" yazısı bulunan pastanın ikram edilmesinin ardından "En Büyük Asker Bizim Asker" sloganları atan gençler askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sürpriz karşısında çok şaşırdıklarını ifade eden Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Yıldırım, aldıkları ihbar sonunda böyle bir durumla karşılaşınca hem şaşırdıklarını hem de mutlu olduklarını söyledi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugün kavga ihbarı aldık ve ne olur olmaz diye mobil asayiş jandarma ekibi ile kalabalık geldik. Köye girdiğimizde bir kalabalıkla karşılaştık. Önce gerçekten kavga var zannettik. Sonradan anladık ki Çağırkan köyünden arkadaşlar bize sürpriz yapmışlar. Biz araçtan inince Türk bayrağını açtılar, bizi alkışladılar. Bu durum karşısında çok mutlu olduk. Bizi düşündükleri için arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. "

Jandarma Astsubay Çavuş Seyran Pirgiz ise “Buradan asker ailelerinin, askerlerimizin bayramını kutlarız. Bu sürpriz etkinlik için de çok teşekkür ederiz, çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Jandarmanın kuruluşunu ve askerlerin bayramlarını kutlamak için böyle bir etkinlik aktaran köylülerden Asena Özdemir de "Güzel bir etkinlik olsun diye kavga ihbarı yaparak askerlerimizi Çağırkan köyümüze çağırdık. Komutanlarımız da olaya müdahale etmek için geldiler. Buradan ayrıca tüm askerlerimizin ve asker ailelerimizin bayramlarını kutluyoruz” dedi.

Çağırkan köyü muhtarı Sinan Haskılıç ise askerlerin bayramını kutladı.

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