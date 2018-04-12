Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kavga ihbarı üzerine bir okula giden polis ekipleri, öğrencilerin hazırladığı sürprizle karşılaştı.

Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan polis ekipleri, okulda öğrenciler tarafından pastayla karşılandı.

Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri, öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür etti. Polisler, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla uzun süre sohbet etti.

Okul Müdürü Mahmut Şanverdi, yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin gece gündüz demeden halkın güvenliği için çalıştığını belirterek, "'Çocuklarımız polis ağabeylerine pasta almak istediler. Bizler de bu olaya katkı sağladık. Okulumuzda kavga ihbarı yaptık ve polislerimiz okulumuza geldikleri anda onları pastayla karşıladık. Hepsine hayırlı görevler diliyoruz.'' dedi.