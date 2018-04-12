Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kavga ihbarı üzerine bir okula giden polis ekipleri, öğrencilerin hazırladığı sürprizle karşılaştı.
Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan polis ekipleri, okulda öğrenciler tarafından pastayla karşılandı.
Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri, öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür etti. Polisler, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla uzun süre sohbet etti.
Okul Müdürü Mahmut Şanverdi, yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin gece gündüz demeden halkın güvenliği için çalıştığını belirterek, "'Çocuklarımız polis ağabeylerine pasta almak istediler. Bizler de bu olaya katkı sağladık. Okulumuzda kavga ihbarı yaptık ve polislerimiz okulumuza geldikleri anda onları pastayla karşıladık. Hepsine hayırlı görevler diliyoruz.'' dedi.
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor
Okulda skandal! Öğretmen de bunu yaparsa...
Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum