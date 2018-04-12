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Kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 23:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da kavga ihbarına giden polis ekibine mahalle sakinleri pasta ikram etti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, pastayla karşılandı.

Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gençler arasında kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Türk polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz söz konusu bölgeye ulaşan polis ekipleri, pastayla karşılandı.

Bayrakların asıldığı sokakta mahalleli, güvenlik güçlerine pasta ve çay ikramında bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden polisler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polisler, sürprizden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.

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