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Kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:15 | Son Güncelleme

Siirt'te Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı gruplar arasında kavga çıktığı yönünde ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, meşale ve slogan karşılandı - "Türk polisi sen çok yaşa, canım feda olsun sana" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan taraftarlar, polislere çiçek verdi

SİİRT (AA) - Siirt'te, kavga ihbarına giden polis ekipleri sürprizle karşılaştı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı gruplar arasında kavga çıktığı" yönünde ihbar üzerine polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz söz konusu bölgeye ulaşan polis ekipleri, meşale ve sloganla karşılandı.

Taraftarların, "Türk polisi sen çok yaşa, canım feda olsun sana" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganını duyan polis memurları, büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Polislerin bu anlamlı gününü kutlayan taraftarlar, onlara çiçek verdi.

Grup adına konuşan Fenerbahçe kongre üyesi Zekeriya Altınkum, 173. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Polis Teşkilatı'na Siirt'ten Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları olarak bir mesaj vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Burada iki takım taraftarlarının kardeşçe bir arada maç izlediklerini belirten Altınkum, "Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları olarak Türk Polis Teşkilatı'nın bu anlamlı gününü kutladıklarını dile getirdi.

Altınkum, şehit bütün güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Meydanda iki takım taraftarları olarak önceden anlaşarak numaradan kavga ettik. Gerçek anlamda kavga etmedik. İhbarı alan polis, çok hızlı bir şekilde kavgayı ayırmaya geldi. O esnada meşalelerimizi yaktık, şehitlerimiz için sloganlar attık ve polisimize güzel tezahüratlarda bulunduk. Kendilerine bu güzel günde çiçeklerimizi sunduk. Örnek olabilecek bir konsepti oluşturduğumuza inanıyorum. Her iki taraftar da burada ve birbirini seviyor, kolluyor. Bunun bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz. Polisimizin en kötü olayları böyle olsun."

Taraftarlar daha sonra polislerle fotoğraf çektirdi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Siirt sürpriz

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