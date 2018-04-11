HABER

Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 00:14 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Finike ilçesinde, ‘kavga’ ihbarı yapan bir grup genç, gelen polis ekiplerine konfeti, maytap ve yaş pasta ile sürpriz yaparak, 'Polis Haftası’nı kutladı.

Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Finike ilçesinde, ‘kavga’ ihbarı yapan bir grup genç, gelen polis ekiplerine konfeti, maytap ve yaş pasta ile sürpriz yaparak, 'Polis Haftası’nı kutladı.
Finike’de bir grup genç, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla sürpriz bir kutlama yapmaya karar verdi. Akşam saatlerinde polise, ilçe merkezindeki bir kafenin önünde kavga olduğu ihbarında bulunan gençler konfetiler ve maytapları hazırlayıp beklemeye başladı.
İhbarı alan ve 2 ekip aracıyla olay yerine gelen polis ekiplerini gören grup, konfetiler ve maytaplarla kutlama yaptı. Sürpriz karşısında şaşıran polis memurları ekip araçlarından inerken, gruptakiler de onların Polis Haftası’nı kutladı.
Polis memurlarına üzerinde, 'Tüm ülkemizi koruyan ve kollayan emniyet personelinin Polisler Günü’nü kutluyoruz' mesajının yer aldığı çiçek veren grup, daha sonra onlarla birlikte pastalı kutlama yaptı.
Çevredekiler ise polis memurlarına yapılan sürprizi alkışlarla izlerken, cep telefonlarıyla da görüntüledi.

FOTOĞRAFLI

Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlamaKavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Meteoroloji tarih verdi!Meteoroloji tarih verdi!
Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
İşte Tosun'un son imajı!İşte Tosun'un son imajı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.