HABER

Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibi, kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Kentte spor salonu işleten milli tekvando antrenörü Kerim Delle, öğrencileriyle iş yerinden bıçaklı kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine haber merkezindeki görevli memurlar, olay yerine polis ekiplerini sevk etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ekipler, spor salonuna girdiklerinde sporcu çocukların "sürpriz" diye bağırmasıyla polisler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Daha sonra sporcu çocuklar polislere karanfil verdi.

Delle, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü, dolasıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirterek "155 polis imdat hattını arayarak kavga ihbarında bulunduk. Kavgaya gelen polislere çocuklarımızla sürpriz yaparak karanfil hediye ettik. Polis teşkilatının canıgönülden kutluyoruz." diye konuştu.

Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu''Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'
Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihbar Kahramanmaraş sürpriz Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

Şenol Güneş'e çılgın teklif!

Şenol Güneş'e çılgın teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.