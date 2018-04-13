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Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Taşovalılar Derneği üyesi gençler, kavga ihbarında bulunularak çağırdıkları polislere sürpriz yapıp pasta ikram etti

Amasya'nın Suluova ilçesinde, "mahallede kavga var" diye ihbarda bulunan gençler, polislere sürpriz yaptı.

Suluova Taşovalılar Dernek Başkanı Mustafa Başkaya ile dernek üyesi gençler, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlamak için 155 Polis İmdat hattını arayarak, "Taşovalılar Derneğinde büyük bir kavga var" diye ihbarda bulundu.

Dernek önüne 3 araçla gelen polis ekipleri, gençlerin pasta sürprizi ile karşılaştı. Konfeti ve havai fişek patlatarak açtıkları büyük Türk bayrağı eşliğinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atan dernek üyeleri, Polis Haftası'nı kutladı.

Dernek Başkanı Mustafa Başkaya, devletin ve güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Polis Haftası kapsamında güvenlik güçlerine bir sürpriz yapmak istediklerini belirten Başkaya, "Bizlere hayatını adamış polis arkadaşlara, ağabeylerimize ve kardeşlerimize böyle bir sürpriz yapmak istedik. Her gün sağlığından, ailesinden, daha doğrusu bütün sosyal hayatından uzak kalıp bizlerle ilgilenen, bizler için canını ortaya koyan arkadaşlarımıza sürpriz yapmak istedik." dedi.

Polis memuru Aydın Kurt ise "Sürpriz karşısında ilk anda büyük bir şaşkınlık yaşadık. Görev yaptığım Suluova emniyet teşkilatının bir üyesi olarak, Suluova insanları ile gurur duyuyorum. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir sürpriz ile karşılaşıyorum. Çok memnun kaldık, duyarlılıkları için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Polis ekiplerine dernek binasında pasta ve tatlı ikram edildi.

Şehitler için okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından 7 polis memuru alkışlar eşliğinde görevleri başına döndü.

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