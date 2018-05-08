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Kavgada öldürülen er adını taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 20:39 | Son Güncelleme

Vatani görevini yaptığı Osmaniye'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen jandarma er Öztürk'ün cenazesi, memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesinde askeri törenin ardından defnedildi - Öztürk'ün 22 yıl önce bıçaklı kavgada yaşamını yitiren ve ailesi tarafından adı verilen abisiyle aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı

Osmaniye'de hastane sevki dönüşü tartıştığı kişi tarafından terhisine bir hafta kala bıçaklanarak öldürülen jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ün (21) cenazesi memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Jandarma er Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi.

Burada anne Hacı Kadın Öztürk, oğlu için gözyaşı dökerken, baba Necmi Öztürk de Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Selçuk Özdem'e sarılarak ikinci defa evlat acısı yaşadığını söyledi.

Öztürk'ün cenazesi Kebir Camisi'nde Müftü Vekili Hüseyin Dinler’in kıldırdığı namazın ve askeri törenin ardından Paşa Mezarlığı’nda defnedildi.

Törene Öztürk’ün ailesi, Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt ve Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Selçuk Özdem ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Öztürk’ün, adını taşıdığı ağabeyi ile aynı kaderi paylaştığını belirterek, "Osmaniye’den gelen acı haber bizi bir kez daha yıktı. Bu ailenin 22 yıl önce Nuh isimindeki çocukları ilçede bıçaklı bir kavga sonucu hayatını kaybetmişti. Onun ölümünden sonra dünyaya gelen oğluna ölen oğlunun ismini vermişlerdi. Bu Nuh Tufan da aynı kaderi paylaşarak hayatını kaybetti. Terhisine bir hafta kala hayatını kaybetmiş." dedi.

İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi'nde dün Osmaniye Kalecik Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan ve hastaneye sevkli olarak birliğinden ayrıldığı öğrenilen jandarma er Nuh Tufan Öztürk, tartıştığı Veli Can A. (21) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

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