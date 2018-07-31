HABER

Kavgaya müdahale eden polise taşlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 22:41 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de komşular arasında başlayıp bir süre sonra büyüyen kavgaya müdahale eden polis ekiplerine taş atan bazı kişiler gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de iki aile arasında başlayan ve bir süre sonra büyüyen kavgaya polis müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Ünver Sokak ve çevresinde kavga ihbarı alan polis ekipleri, bölgeye gitti.

Kavgaya müdahale eden ekipler, iki grubu da uyararak dağılmalarını istedi. Kavgaya karışanlardan bazıları dağılmayarak polis ekiplerine direndi. Yaşanan arbedenin ardından ara sokaklara kaçan gruptakiler, polis ekiplerine buradan taş attı.

Taş atanlara biber gazıyla müdahale eden polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yakınları, polis ekiplerine karşı koymaya çalıştı.

Müdahale sırasında bir polis memuru ve grupta bulunduğu belirtilen bir kişi hafif yaralandı.

Yaralanan kişi ve polis memuru, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

PARTNERArya 1 yaşında!Arya 1 yaşında!
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!
Eski milletvekili Tevfik Türesin vefat ettiEski milletvekili Tevfik Türesin vefat etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga polis müdahalesi Sancaktepe

En Çok Okunan Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.