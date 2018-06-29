KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen esnaf silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralı Sabit Fidan kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, İnönü Mahallesi Biçer Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi olan iki grup sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Başlayan sözlü tartışma daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi kaçarak bir dükkana sığındı. Onu takip eden bir kişi ise belindeki silahı çıkarak ateş etti. O sırada kavgayı ayırmak isteyen dükkan sahibi Sabit Fidan (53) göğsünden yaralandı. Ateş eden şüpheli ve arkadaşları otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Fidan'ı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Fidan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.