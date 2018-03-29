Kavgayı ayırmak isterken cinayet işlediği iddiası

Adana'da sokakta bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 4 gün önce Yakup Batan'ın (30) sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 6 kişi yakalandı.
Gözaltın alınan şüpheliler Özcan Ö. ve Ali G. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorguya alındı, yaşı 18'den küçük olan R.A, S.E, S.B. ve Ö.B. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Yapılan araştırmada, olay günü şüpheli Ali G'nin halasının kızı G.E'yi sokakta maktul Batan ile konuşurken gördüğü, bunun üzerine aralarında tartışma yaşandığı, daha sonra çıkan kavgaya ise R.A, S.E, S.B. ve Ö.B'nin de karıştığı tespit edildi.
Zanlı Özcan Ö'nün ise kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada maktulun kendisine küfrettiği, bunun üzerinden evinden getirdiği pompalı tüfekle Batan'ı vurduğu iddia edildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları tamamlanarak mahkemeye sevk edilen zanlılardan Özcan Ö. tutuklandı, diğerlerine ev hapsi verildi.
Gülbahçesi Mahallesi 13374 Sokak'ta 25 Mart'ta Yakup Batan (30), tüfekle ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
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