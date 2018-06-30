Kavgayı ayırmak isterken yaralanan kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen iki grup İnönü Mahallesi Biçer Sokak'ta karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavgaya karışanlardan biri kaçarak aynı sokakta bulunan bir dükkana girdi, onu takip eden bir başka şahıs ise aynı dükkana girerek silahını ateşledi.
Silahtan çıkan kurşun bu sırada kavgayı ayırmak isteyen dükkan sahibi S.F'nin (53) göğsüne isabet etti. Kavgaya karışan taraflar otomobille olay yerinden uzaklaşırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan S.F. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.F. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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