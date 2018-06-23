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Kavgayı ayırmak isteyen polise saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 22:36 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı - Polis ekiplerince havaya ateş açılarak dağıtılan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokağı'ndaki bir düğünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kalabalığın artması ve tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine asayiş, çevik kuvvet ve yunus ekipleri sevk edildi.

Olayları sakinleştirmeye çalışan polislere kalabalık grup, taş ve sopalarla saldırdı. Kalabalığın içinde kalan 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis, kavgayı havaya ateş açarak dağıttı. Bu sırada bazı şüphelilerin de havaya av tüfeğiyle ateş açtığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kocaeli'de düğünde kavga

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