HALİL FİDAN - Zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerden Şanlıurfa'da, yöre halkının vazgeçilmezi isot (pul biber), kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli sürecin ardından hazırlanarak tezgahlardaki yerini alıyor. GAP sayesinde sulu tarımın yaygınlaştığı Şanlıurfa'da ilkbahar mevsiminde ekilen, bakım ve sulamanın ardından temmuz ayının sonlarına doğru hasat edilmeye başlanan biberler, kamyonlarla pazarlarla getiriliyor. Geçimlerini isot satarak sağlayan ailelerin pazardan satın aldığı biberler, Sırrın bölgesinde daha çok kadın ve çocuklar tarafından ev veya bahçelerde yıkandıktan sonra sap ve çöplerinden arındırılıyor. Kavurucu sıcağa biberlerin acılığı da eklenince çalışanları bir hayli yoran işlemde, biberler elle parçalandıktan sonra makineden geçirilip naylonların üzerinde bir süre bekletiliyor. Gün içinde yönü değiştirilerek güneşte tamamen kuruması sağlanan biberler, rengi koyulaştıktan sonra makinelerde çekiliyor. Zeytinyağıyla harmanlanarak eşsiz tat ve parlaklığını kazanan biberler, bu zahmetli ve "acı dolu" yolculuğun ardından isota dönüşüyor.

Şanlıurfa'nın simgelerinden tescilli ürünü isot, yıl boyunca küçük ev işletmeleri ya da baharatçıların tezgahlarında, kalitesine göre kilogramı 20-40 liraya alıcı buluyor. Kentte isot sezonunun başlamasıyla kırmızıya bürünen merkez Haliliye ilçesine bağlı Sırrın bölgesinde, bu sayede güzel görüntüler oluşuyor. Kentte ailesiyle uzun yıllardır isot üreticiliği yapan Mustafa Işıkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi temmuz ayında işe koyulduklarını ve işlerinin aralık ayına kadar süreceğini ifade etti. - Sabah ezanıyla işe koyuluyorlar Lezzetli ürün elde etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Işıkay, sıcak havaya rağmen işlerine devam ettiklerini anlattı. Mustafa Işıkay, isotun yanı sıra biber reçeli de yaptıklarını, bölge halkının geçmişten günümüze kadar bu işten para kazandığını dile getirerek, son yıllarda biberi işlemek için yer bulamamaları nedeniyle sıkıntı yaşamaya başladıklarını söyledi. Sıcak havanın ürüne lezzet kattığını belirten Işıkay, şunları kaydetti: