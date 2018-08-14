Kavuşmayı bekleyen aşıkları trafik kazası ayırdı

Eşinin hayat dolu, cıvıl cıvıl bir insan olduğunu dile getiren Teke, "Tanıştıktan sonra maddi durumları iyi olmadığı için hemen evlenmek istemedi. Hemşirelik okuyordu. Son sınıfı Gaziantep'te okudu. Bu sırada babasını kanserden kaybetti. Babası ölünce durum daha da zorlaştı. Ben de elimden geldiğince destek oldum. Babası rahmetli olmasaydı gidip isteyecektik." diye konuştu.

Çeşitli nedenlerle yıllardır kavuşmayı beklediği aşkıyla 3 Mayıs'ta nikah kıyarak düğün için asker yolu gözlemeye başlayan genç kadın, iş görüşmesi için çıktığı yoldan bir daha dönemedi.

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Kahramanmaraş'ta 2 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki hemşire Ayten Teke, geride gözü yaşlı bir eş ve anne ile özlem dolu bir aşk hikayesi bıraktı.

Teke, eşinin babası vefat ettikten sonra uzun zaman toparlanamadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Babası ölünce ailesinin geçimini üstlendi. Evleri miras malıydı onu almak için çalıştı, çabaladı. O süreçte de 'nişanı yapsak düğünü yapamayız' dedi. Tüm bu engelleri aştık derken benim askerlik durumum çıktı. 'Askere git gel. Önümüzde engel kalmasın. Çocuğumuz olursa zorlanmayız. Düğünü yapmadan git gel, 6 ay zaten' dedi. 3 Mayıs'ta resmi nikahımızı kıymıştık. 3 Kasım'da da düğünümüz olacaktı. Her şeyi halletmiştik. Bir mobilyamız kalmıştı. Askerliğimin bitmesine de 3 ay kalmıştı."

- "O an kendimden geçmişim"

Eşinin kazanın olduğu gün Kahramanmaraş'a iş görüşmesine gittiğini aktaran Teke, şöyle devam etti:

"Onu aradığımda yola çıkıyordu. Benim de nöbetim var, iki saat sonra seni tekrar ararım dedim. Aradım ama bir türlü ulaşamadım. Babama, kız kardeşime sordum. Telefonunu son aramamda bir uzman çavuş açtı. Kaza yaptığını söyledi. Sonra öldüğünü öğrendim. Ben o an kendimden geçmişim. Komutanlarımdan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden Allah razı olsun. Bu süreçte bana çok yardımcı oldular."