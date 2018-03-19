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Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:57 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’e yönelik operasyonunun ardından şehir merkezinde PKK tarafından dikilen Kawa heykelleri birer birer balyozla kırılıyor.

Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’e yönelik operasyonunun ardından şehir merkezinde PKK tarafından dikilen Kawa heykelleri birer birer balyozla kırılıyor. Dün de Öcalan’ın şehir merkezindeki büyük boy fotoğrafı indirilmişti.
ÖSO güçleri Zerdüştlük inancında kutsal görülen Demirci Kawa’nın Afrin merkezindeki heykelini dün yıkmıştı. Bugün ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türk Bayrağı’nı diktiği kanton binasının önündeki Kawa heykeli önce balyozla güçsüzleştirildi ondan sonra Özgür Suriye Ordusu askerlerince yıkıldı.
Öte yandan, dün de Öcalan’ın posteri şehir merkezinden indirilmişti.

Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor

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