Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlerde kar kalınlığı en fazla 145 santimetre ile Uludağ'da, en düşük 4 santimetre ile Zigana'da belirlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığı Uludağ'da 145, Erciyes'te 120, Nemrut'ta 103, Ilgaz ve Kartalkaya'da 101, Palandöken'de 88, Sarıkamış'ta 67, Konaklı'da 54, Davraz'da 32, Yalnızçam'da 21, Kop'ta 18, Yıldıztepe'de 11, Denizli'de 10, ve Zigana'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 12.03.2018 En düşükEn yüksekErciyes
PB-5 6Ilgaz
S 0 8Kartalkaya S-2 5Kartepe
S 5 12Nemrut Dağı AB-4 2PalandökenAB-6 1SarıkamışÇB-7 3UludağAB 1 11YıldıztepeS 1 9
(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)
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