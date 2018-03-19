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Kayak merkezlerinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 138 santimetre ile Uludağ'da, en düşük 5 santimetre ile Denizli Kayak Merkezi'nde ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlerde kar kalınlığı en fazla 138 santimetre ile Uludağ'da, en düşük 5 santimetre ile Denizli Kayak Merkezi'nde belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığı Uludağ'da 138, Erciyes'te 107, Nemrut'ta 90, Palandöken'de 86, Kartalkaya'da 85, Ilgaz'da 81, Sarıkamış'ta 49, Konaklı'da 44, Zigana'da 14, Yalnızçam'da 8 ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 20.03.2018 En düşükEn yüksekErciyes
R 1 6Ilgaz
HSY 2 8Kartalkaya KKY 1 5Kartepe
SY 6 10Nemrut Dağı PB 1 9PalandökenPB-1 7SarıkamışPB 0 11UludağKKY 1 3YıldıztepeHSY 3 9

(R: Rüzgarlı, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HSY: Hafif sağanak yağışlı)

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ılgaz kar kalınlığı KASTAMONU Kayak merkezleri Uludağ

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