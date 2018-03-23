Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlerde kar kalınlığı en fazla 123 santimetre ile Uludağ'da, en düşük 4 santimetre ile Denizli Kayak Merkezi'nde belirlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığı Uludağ'da 123, Erciyes'te 85, Palandöken'de 78, Kartalkaya'da 76, Nemrut'ta 72, Ilgaz'da 69, Sarıkamış'ta 53, Erciyes'te 35, Konaklı'da 33, Zigana'da 14 ve Denizli'de 4 santimetre ölçüldü. Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle:

Merkez 24.03.2018 En düşükEn yüksekErciyes

SY 3 6Ilgaz

SY 2 5Kartalkaya SY 0 3Kartepe

SY 2 6Nemrut Dağı GSY 2 8PalandökenY 1 4SarıkamışY 4 9UludağKY-3 0YıldıztepeSY 4 7

(SY: Sağanak yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı)

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