Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlerde kar kalınlığı en fazla 60 santimetre ile Uludağ'da, en düşük 3 santimetre ile Davraz Kayak Merkezi'nde belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığı Uludağ'da 60, Kartalkaya'da 36, Ilgaz'da 27, Palandöken'de 12, Erciyes'te 10, Yıldıztepe'de 5 ve Davraz'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 09.04.2018 En düşükEn yüksekErciyes

KKY 0 8Ilgaz

GSY 6 14Kartalkaya GSY 4 11Kartepe

ÇB 10 14Nemrut Dağı ÇB 3 10PalandökenÇB 0 9SarıkamışÇB 1 13UludağÇB 3 11YıldıztepeGSY 5 16

(KKY: arla karışık yağmurlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı,ÇB: Çok bulutlu,