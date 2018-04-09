Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlerde kar kalınlığı en fazla 60 santimetre ile Uludağ'da, en düşük 3 santimetre ile Davraz Kayak Merkezi'nde belirlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığı Uludağ'da 60, Kartalkaya'da 36, Ilgaz'da 27, Palandöken'de 12, Erciyes'te 10, Yıldıztepe'de 5 ve Davraz'da 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez 09.04.2018 En düşükEn yüksekErciyes
KKY 0 8Ilgaz
GSY 6 14Kartalkaya GSY 4 11Kartepe
ÇB 10 14Nemrut Dağı ÇB 3 10PalandökenÇB 0 9SarıkamışÇB 1 13UludağÇB 3 11YıldıztepeGSY 5 16
(KKY: arla karışık yağmurlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı,ÇB: Çok bulutlu,
Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz
ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil
İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!
Son 2019 seçimi anketi yayımlandı! Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz
NASA'nın 'UFO gören' ay yolcuları yalan testinden geçti
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum