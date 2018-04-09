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Kayak merkezlerinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 60 santimetre ile Uludağ'da, en düşük 3 santimetre ile Davraz Kayak Merkezi'nde ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlerde kar kalınlığı en fazla 60 santimetre ile Uludağ'da, en düşük 3 santimetre ile Davraz Kayak Merkezi'nde belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığı Uludağ'da 60, Kartalkaya'da 36, Ilgaz'da 27, Palandöken'de 12, Erciyes'te 10, Yıldıztepe'de 5 ve Davraz'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 09.04.2018 En düşükEn yüksekErciyes
KKY 0 8Ilgaz
GSY 6 14Kartalkaya GSY 4 11Kartepe
ÇB 10 14Nemrut Dağı ÇB 3 10PalandökenÇB 0 9SarıkamışÇB 1 13UludağÇB 3 11YıldıztepeGSY 5 16
(KKY: arla karışık yağmurlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı,ÇB: Çok bulutlu,

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