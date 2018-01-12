HABER

Kayalar arasında kedi kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 23:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA) Antalya'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediyi, saklandığı öne sürülen kayalar arasında kurtarmak için uzun süre uğraş verildi.Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 271. Sokak üzerinde saat 22.00'de meydana geldi. İddiaya göre bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, can havliyle kaçarak yol kenarındaki kayalıkların arasına girdi. Olayı gören vatandaşlar durumu polise haber vererek yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri kediyi girdiği yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Kayalıklar arasında sıkıştığı düşünülen kedi için bu kez Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden destek istendi. Kepçe ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri kayaların arasında arama kurtarma çalışması başlattı.Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kediye ulaşamayan ekipler, kedinin başka bir yerden çıkış yolu bulduğunu düşünerek çalışmayı sona erdirdi.Kedinin kaçma anını gördüğünü belirten Aybars Gül, 'Otomobil çarptı, durup biraz bekledi sonra da basıp gitti. Kediyi bulup veterinere götürseydi keşke? dedi. Bir başka görgü tanığı Mehmet Orhan ise kediyi kurtarmak için çalıştıklarını ama sonuç alamadıklarını ifade etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Cyle Larin, Beşiktaş için İstanbul'da

Cyle Larin, Beşiktaş için İstanbul'da

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye, Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı

Türkiye, Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!

Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!

Her satırı ayrı skandal! Ehliyetine bakınca polis şaşkına döndü

Her satırı ayrı skandal! Ehliyetine bakınca polis şaşkına döndü

TSK 'Özel Kuvvetler' için özel olarak tasarladı!

TSK 'Özel Kuvvetler' için özel olarak tasarladı!

Karlov suikastinde flaş gelişme

Karlov suikastinde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.